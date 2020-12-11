Malatya’da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tedavi gören hastalar ise ambulanslarla başka hastaneye taşındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nin bulunduğu ikinci katta, yangın çıktı.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederken, dahiliye yoğun bakım servisi ve diğer servislerde tedavi gören hastalar ise ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.