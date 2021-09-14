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- Malatya'da hatalı sollama kazaya neden oldu
Malatya'da hatalı sollama kazaya neden oldu
Seyir halinde ilerleyen otomobil, önündeki araca makas atarak traktöre çarptı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.
- İHA
- 14.09.2021 - 17:22
- Güncelleme : 14.09.2021 - 17:31
Malatya'da Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 JU 7948 plakalı otomobil, önünde seyreden A.Ö. yönetimindeki 23 P 1490 plakalı traktörü sollamaya çalışırken, traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ise aynı yöne ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 44 EG 668 plakalı trambüse çarptı.
ÇOK SAYIDA YOLCU BULUNUYOR
Traktörün çarptığı içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu trambüs kaldırıma çıkarak durdu.
Malatya'da hatalı sollama kazaya neden oldu VİDEO
ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.