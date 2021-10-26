Duyarlı bir vatandaş, yavru köpekleri poşetle bagaja koyan şahısları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Şantiyedeki 3 köpeğin siyah poşete konularak otomobilin bagajına kapatıldığını gören kadın, olaya müdahale etti.

Malatya'da şehir mezarlığına yakın bölgede yaşanan olayı fark eden Kübra Koca, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda girerek şahısların yanına gitti.

Bagajı açan Koca, yavru köpekleri çıkararak işçilere tepki gösterdi.

"BUNLARI BOĞACAK MISINIZ?"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içerisinde büyük tepki çekti.

İşçiler, hayvanların hasta olduğunu iddia ederek başka bölgeye götürdüklerini belirtti. Söylenenlere inanmayan duyarlı vatandaş, ‘Hasta diye bunları boğacak mısınız, öldürecek misiniz?’ diyerek tepki gösterdi.

Malatya'da hayvansever kadın, köpekleri poşete koyan işçilere müdahale etti VİDEO

3 KÖPEKTEN 2'SİNE ULAŞILDI, 1'İ KAYIP

Olayın ardından şahıslar tarafından darbedilen Kübra Koca, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, tartışmanın yaşandığı şantiyeye gelerek araştırma yaptı. 3 köpekten 2'sine ulaşan ekipler, 1 köpeğe ise henüz rastlamadı.

4 BİN 500 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri, köpekleri poşetleyerek bagaja koyan şahsa ‘Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak’ maddesinden 4 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kübra Koca’nın şikayeti üzerine olay yargıya taşındı.