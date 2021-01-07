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    Malatya'da hindi keserken bıçağın üstüne düştü, öldü

    Hindi kestikten sonra ayağı takılıp, bıçağın üzerine düşen çiftçi Mustafa Dinçer hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 21:46
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    Malatya'da hindi keserken bıçağın üstüne düştü, öldü

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Dinçer, Adana'da bulunan çocuklarına götürmek için hindi keserken canından oldu.

    Hindiyi komşusunun bahçesinde kesen Dinçer, eve döndüğü sırada bahçede bulunan demir bir kancaya takılarak elindeki bıçağın üzerine düştü.

    BIÇAK GÖĞSÜNE GİRDİ

    Bıçağın göğsüne saplanması sonucu yaralanan Dinçer bıçağı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra evinde kanaması devam edince yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Burada ilk müdahalesi yapılan Dinçer Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

    Malatya da hindi keserken bıçağın üstüne düştü, öldü #1

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