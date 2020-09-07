Malatya'da hırsızlık yapmak isterken canından oluyordu

Hırsızlık için tırmandığı apartmandan düşerek yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın dış cephesinde sesler duyan daire sakinleri, pencereden dışarı baktıklarında apartmana tırmanan bir kişiyi gördü.

Bunun üzerine fark edildiğini anlayan şüpheli şahıs kendini boşluğa bırakarak kaçmaya çalıştı.

Beton zemin üzerine düşen şahıs, yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çeken şahıs güçlükle yolun karşısına geçerek sağlık ekiplerini aradı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de apartmanda inceleme yaptı.

Ekiplerinin hırsızlık girişimi olarak değerlendirdiği olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.