Malatya'da horoz dövüşçülerine operasyon! 72 bin 257 TL ceza uygulandı

Horoz dövüşçülerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi tarihinde Alacakapı Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Ele geçirilenler
Düzenlenen operasyonda; 1 adet horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 adet canlı hayvan taşıma çantası, 1 adet tartı, 4 adet Hint horozu ele geçirildi.
72 bin 257 TL ceza uygulandı
Operasyonda horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 2 kişiye 14 bin 432 TL, kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye ise 57 bin 825 TL genel toplamda 72 bin 257 TL idari para cezası uygulandı.
2 kişi hakkında işlem başlatıldı
Operasyonda ayrıca 2 şahıs hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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