Haberler



3. Sayfa



Malatya'da horoz dövüşçülerine operasyon! 72 bin 257 TL ceza uygulandı

Malatya'da horoz dövüşçülerine operasyon! 72 bin 257 TL ceza uygulandı Jandarma ekiplerinin horoz dövüştürüldüğünü tespit etmesi üzerine düzenlendiği baskında kumar oynayan 9 kişiye 72 bin 257 TL ceza uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.