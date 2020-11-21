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    Malatya'da hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

    Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 14:58
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    Malatya'da hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

    Malatya-Kayseri karayolu Sarıhacı mevkiinde meydana gelen olayda, A.S. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı.

    2 YARALI

    Kazada araç sürücüsü ile birlikte bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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