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    Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

    Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralanırken 5 şüpheli de gözaltına alındı.
    • 30.09.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 22:04
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    Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

    Malatya'nın Gedik Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

    Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan E. ve Yasin D. yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    5 kişi gözaltında

    Polis, olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Malatya da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı #1

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    Husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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