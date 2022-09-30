Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralanırken 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Malatya'nın Gedik Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan E. ve Yasin D. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

5 kişi gözaltında

Polis, olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.









