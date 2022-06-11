Malatya'da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı

Malatya'da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralanırken, 3 silahın ele geçirildiği olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Göktuğ sokakta karşılaştı.

1 kişi yaralandı

Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek Mis sokak içerisinde devam etti. Kurşunların havada uçuştuğu olayda açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.B. yaralandı.

5 kişi gözaltında

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı H.B.’nin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı olay sonrası kaçmaya çalışan G.B.,O.Ç. B.K.,S.Ş. ile S.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 10’a yakın boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.