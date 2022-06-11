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    Malatya'da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı

    Malatya'da husumetli iki grubun silahlı çatışmasında 1 kişi yaralanırken, 3 silahın ele geçirildiği olayda 5 kişi gözaltına alındı.
    • 11.06.2022 - 02:50
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    Malatya'da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Göktuğ sokakta karşılaştı.

    1 kişi yaralandı

    Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek Mis sokak içerisinde devam etti. Kurşunların havada uçuştuğu olayda açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan H.B. yaralandı.

    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #1

    5 kişi gözaltında

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı H.B.’nin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı olay sonrası kaçmaya çalışan G.B.,O.Ç. B.K.,S.Ş. ile S.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #2

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 10’a yakın boş kovan buldu.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #3

    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #4

    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #5

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    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #7

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    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #9

    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #10

    Malatya da husumetliler sokakta çatıştı: 1 yaralı 5 gözaltı #11


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