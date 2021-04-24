Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
406.692
-5.20%
EXEN Coin
20.30
-0.92%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı

    Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası 9 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 03:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı

    Özalper Mahallesi'nde 4 kişi, otomobilleriyle husumetli oldukları 5 kişinin evine gelerek tabancalarla ateş açtı. Evden çıkan 5 kişinin de otomobile doğru ateş açmasıyla karşılıklı çatışma çıktı. Bir süre çatışan şüphelilerden 4'ü araçlarıyla, olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    4 KİŞİ SİLAHLARIYLA YAKALANDI

    Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, otomobille kaçan 4 kişiyi Beydağı Mahallesi'nde 4 tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Özalper Mahallesi'ndeki 5 kişiyi gözaltına almak için eve gitti.

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #1

    DİĞER 5 KİŞİ DE ÖZEL HAREKAT OPERASYONUNDA TESLİM OLDU

    Polisin 'teslim olun' ikazını dinlemeyen şüpheliler için Özel Harekat polisleri çağrıldı. Yine polisin megafonla 'etrafınız sarıldı, teslim olsun, size zarar vermeyeceğiz' ikanızı dinlemeyen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #2

    Şüpheliler, operasyonun başlamasıyla ellerinde bulunan 4 tabancayla birlikte teslim oldu. Polis, teslim olan 5 şüpheliyi de gözaltına alarak, sorgulamak için karakola götürdü.

    Ölen veya yaralananın olmadığı ve toplam 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #3

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #4

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #5

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #6

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #7

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #8

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #9

    Malatya da husumetlilerin silahlı kavgası: 9 gözaltı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir