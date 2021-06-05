Malatya'da husumetlisini kurşunladı

Arasının bozuk olduğu şahıs tarafından bacağından silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetlisi olduğu ileri sürülen Ö.Y.’yi takibe alan M.K. Zambak Sokak içerisinde ilerleyen Ö.Y.’ye yanında getirdiği tabanca ile ateş açtı.

BACAĞINA SIKTI

Açılan ateş sonucu Ö.Y sağ bacağından yaralanırken, M.K. ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİLAH BULUNDU

Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler olayda kullanılan suç aletini olayın şüphelisi M.K.’nın bir arkadaşında ele geçirirken, olay yerinde 6 adet boş kovan bulundu.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

















