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- Malatya'da husumetlisiyle tartışınca, bıçaklanarak öldürüldü
Malatya'da husumetlisiyle tartışınca, bıçaklanarak öldürüldü
Tartıştığı husumetlisi Muzaffer G. tarafından kalbinden bıçaklanan 32 yaşındaki Cem Sultan Karakaya, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 29.06.2021 - 13:38
- Güncelleme : 29.06.2021 - 13:43
Dün gece Malatya'daki Dilek Mahallesi'nde, 32 yaşındaki Cem Sultan Karakaya ile sokakta karşılaştığı husumetlisi Muzaffer G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Muzaffer G., yanındaki bıçakla Karakaya'yı kalbinden yaraladı.
Kanlar içerisinde yere yığılan Karakaya için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.
KURTARILAMADI
Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Cem Sultan Karakaya, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olay sonra kaçan Muzaffer G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.