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Malatya'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Dernekte tartışmaya başlayan iki grup, kavgaya tutuştu. Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor...