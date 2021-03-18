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    Malatya'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    Dernekte tartışmaya başlayan iki grup, kavgaya tutuştu. Silahların da kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor...
    • İHA
    • 18.03.2021 - 08:01
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    Malatya'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    Malatya’nın Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Mahallesi Uygur Sokak içerisinde bulunan bir iş hanının 2 katındaki dernekte, iki grup arasından çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

    Silahların da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda Emrah Dalkılıç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. kolundan E.B ise bacaklarından yaralandı.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Olayın şüphelilerinden olduğu tespit edilen S.A., B,G, ile M.K. ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ekiplerin detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Malatya da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Malatya da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Malatya da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Malatya da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı #4

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