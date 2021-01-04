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- Malatya'da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Malatya'da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Ev arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçak darbesiyle yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan H.Y. ise olay yerinden kaçtı.
- İHA
- 04.01.2021 - 09:15
- Güncelleme : 04.01.2021 - 09:40
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Talatbey Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y. ile M.Y. arasında sözlü tartışma çıktı.
İki kadının tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI
Kavgada H.Y.'nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Y., el ve bacaklarından yaralanırken olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. Yaralı kadın, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri de olayın şüphelisi H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.