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    Malatya'da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Ev arkadaşları arasında çıkan kavgada bıçak darbesiyle yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan H.Y. ise olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 04.01.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:40
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    Malatya'da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Talatbey Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y. ile M.Y. arasında sözlü tartışma çıktı.

    İki kadının tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLADI

    Kavgada H.Y.'nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Y., el ve bacaklarından yaralanırken olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. Yaralı kadın, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri de olayın şüphelisi H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Malatya da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #1

    Malatya da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #2

    Malatya da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı #3

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