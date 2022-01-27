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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.