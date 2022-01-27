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    Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 13:55
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    Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan kazada, Necmettin Çelikay (57) yönetimindeki otomobil, Eskiköy mevkisinde Mesut Ökten'in (43) kullandığı otomobille çarpıştı.

    9 KİŞİ YARALANDI

    Kazada sürücülerle araçlardaki Ahmet Efe (12), Ecrin (8), Muhammet Emir (10), Erva (5) ve Sümeyye Ökten (33) ile Cebrail (31) ve Mikail Çelikay (23) yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Jandarma ve bölge trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

    Malatya da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı #1

    Malatya da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı #2

    Malatya da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı #3


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