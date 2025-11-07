Malatya'da inşaatta düşen işçi can verdi

- Malatya'da inşaatta çalışırken yüksekten düşen Ali Karadağ, hastanede hayatını kaybetti.
- 44 yaşındaki işçi, merdiven boşluğunda arkadaşları tarafından bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde Ali Karadağ, inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düştü.
44 yaşındaki işçi mesai bitimi sonrası arkadaşları tarafından merdiven boşluğunda kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.