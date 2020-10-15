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Malatya'da işçi servis midibüsü devrildi
Malatya'da, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
- DHA
- 15.10.2020 - 09:09
Malatya Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.