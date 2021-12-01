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    Malatya’da işe giderken köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

    İşe gitmek için evinden çıkan bir kadına köpekler saldırdı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:43
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    Malatya’da işe giderken köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe semtinde sabah çalıştığı kuruma gitmek için evinden çıkan 35 yaşlarındaki A.Ş., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Yere düşerek feryat eden kadının yardımına çevredeki site sakinleri yetişti.

    Köpekleri kovan vatandaşlar, kadını hastaneye götürdü.

    AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLDU

    Hastanede yapılan tedavinin ardından kadın taburcu edildi.

    Mahalle sakinleri, daha önce de aynı bölgede çocuklara, yaşlı bir kadına köpeklerin saldırdığını belirterek tepki gösterdi.

    Malatya’da işe giderken köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı #1

    Malatya’da işe giderken köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı #2

    Malatya’da işe giderken köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı #3

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