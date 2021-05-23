Malatya’da, İYİ Parti binasına sopalı saldırı

Sabaha karşı İYİ Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binanın önüne gelen şahıs, sopayla camları kırdı. Kimlik tespiti yapılan şahıs, kısa sürede yakalandı.

Malatya’da ikamet eden Vahap Ş. (43) isimli bir şahıs, sabaha karşı Kavaklıbağ Mahallesi’nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin önüne geldi.

Şahıs, yanında getirdiği sopa ile iş merkezinin girişinde bulunan camlara vurmaya başladı.

KAMERAYA YANSIDI

İYİ Parti görsellerine de vuran şahıs, camları kırıp etrafa bağırmaya başladı.

O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“GENÇLİĞİMİ MAHVETTİNİZ”

Çekilen görüntülerde şahsın, “Gençliğimi mahvettiniz. Bu mahallede terörist olamaz. Bu mahalleyi terk edin.” diye bağırdığı anlar yer aldı.

Duyulan gürültü üzerine yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

43 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Güvenlik kameraları incelenerek yapılan kimlik tespitinin ardından Vahap Ş., kullandığı sopa ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın, 43 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Vahap Ş.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.