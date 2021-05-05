Malatya'da izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor

Tam kapanmada bazı vatandaşlar, kendi hazırladıkları izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışıyor.

Malatya'da polis ekipleri tam kapanma kararıyla birlikte denetimlerini artırdı. Ekipler izin belgelerini dikkatle inceliyor.

Ancak bazı anlarda ilginç görüntüler otaya çıkıyor. Bu durum izin belgesiyle ilgili karmaşaya neden oluyor.

YASAL OLMAYAN İZİN BELGESİ

Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere birçok yerde uygulama noktasının araçlara ve yayalara, Malatya merkezde polis tarafından izin belgesi soruluyor.

Denetim yapılırken bazı vatandaşlar kendine göre sokağa çıkma izin belgesi hazırlayınca, polis ile karşı karşıya geliyor.







