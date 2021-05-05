Euro
10.025
0.14%
Dolar
8.3442
0.24%
Altın
478.12
0.45%
Borsa
1.416
-0.04%
Bitcoin
464.887
-0.68%
EXEN Coin
29.81
8.16%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Malatya'da izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor

    Tam kapanmada bazı vatandaşlar, kendi hazırladıkları izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışıyor.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor

    Malatya'da polis ekipleri tam kapanma kararıyla birlikte denetimlerini artırdı. Ekipler izin belgelerini dikkatle inceliyor.

    Ancak bazı anlarda ilginç görüntüler otaya çıkıyor. Bu durum izin belgesiyle ilgili karmaşaya neden oluyor.

    YASAL OLMAYAN İZİN BELGESİ

    Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere birçok yerde uygulama noktasının araçlara ve yayalara, Malatya merkezde polis tarafından izin belgesi soruluyor.

    Denetim yapılırken bazı vatandaşlar kendine göre sokağa çıkma izin belgesi hazırlayınca, polis ile karşı karşıya geliyor.

    Malatya da izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor #1

    Malatya da izin belgeleri tek tek kontrol ediliyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir