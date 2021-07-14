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    Malatya'da kaçak sigaralara el konuldu

    26 bin 400'ü dolu, 14 bin 200'ü boş makaron ile 2 bin 790 deste sigara sarma kağıdının ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 08:43
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    Malatya'da kaçak sigaralara el konuldu

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılara yönelik operasyonları sürüyor.

    Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    2 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

    Yapılan operasyonlarda, 26 bin 400'ü dolu, 14 bin 200'ü boş makaron ile 2 bin 790 deste sigara sarma kağıdı ele geçirilirken, 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

    84 BİN 500 LİRALIK FİŞ BULUNDU

    Öte yandan ekipler tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise , bir ikamet ile bir iş yerinde yapılan aramada toplam 84 bin 500 TL değerinde 50 adet Post Cihazı Slipi, 14 adet farklı şahıslara ait toplam 890 bin lira değerinde yazılı senet, 1 adet alacak-verecek ajandası ve 2 tapu fotokopisi ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında TCK 241. madde kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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