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    Malatya'da kadına şiddet

    Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından yolu kesilen kadın, darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
    • İHA
    • 21.08.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 17:36
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    Malatya'da kadına şiddet

    Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2 çocuk annesi Ö.G.D., çalıştığı tekstil atölyesinden mesaisi bittikten sonra çıktı, babasının evine doğru yola koyuldu.

    Talihsiz kadın, Aktepe Mahallesi'nde yolunu kesen boşanma aşamasında olduğu eşi İ.D. tarafından darbedildi.

    O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Darbedildiği sırada yere düşen Ö.G.D.'nin kendini savunmaya çalıştığı, İ.D.’nin ise bir süre sonra olay yerinde ayrıldığı görüldü.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken taraflar emniyete giderek karşılıklı birbirinde şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya'da kadına şiddet VİDEO

    Malatya da kadına şiddet #1

    Malatya da kadına şiddet #2

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