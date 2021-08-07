Malatya’da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonda bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya-Pütürge kara yolu üzerindeki Ormaniçi Mahallesi'nde Ramazan Demirkol yönetiminde 06 GPS 54 plakalı kamyon, virajı alamayıp şarampole devrildi.

Kazada Ramazan Demirkol ve kamyonda bulunan Celal Bent, olay yerinde hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ YARALI ÇIKARILDI

Kamyondan yaralı olarak çıkartılan Zeki Bent ise 112 ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.