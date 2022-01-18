Malatya'da kar, trafik kazalarına neden oldu

Malatya'da kar, trafik kazalarına neden oldu

Kar yağışının ardından kentin farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Malatya’da öğle saatlerinde aralıklar başlayan daha sonra ise etkisini artıran kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Darende ilçesi Beybağı Mahallesi’nde hafif ticari araç ile bir pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mustafa D.(40), Yasemin B. (42), Şermin D. (32) yaralandı.

Yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise yaralanan olmaz iken araçta maddi hasar meydana geldi.