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Malatya’da kaybolan çocuk, drone yardımı ile bulundu

Malatya’da kaybolan çocuk, drone yardımı ile bulundu

Evinin arka bahçesinde oyun oynarken kaybolan çocuk, jandarma ekipleri tarafından drone ile arama yapılan aramalar sonucu bulundu.