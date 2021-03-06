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    Malatya’da kaybolan çocuk, drone yardımı ile bulundu

    Evinin arka bahçesinde oyun oynarken kaybolan çocuk, jandarma ekipleri tarafından drone ile arama yapılan aramalar sonucu bulundu.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 16:13
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    Malatya’da kaybolan çocuk, drone yardımı ile bulundu

    Malatya’da Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde, Özgür Çelik isimli 4 yaşındaki erkek çocuk sabah saatlerinde kayboldu.

    Evinin arka sokağında tek başına oynarken kaybolan çocuk, köy halkı ve akrabaları tarafından arandı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Aramalara rağmen bulunamayan çocuk için, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine devreye girdi.

    Ekipler geniş kapsamlı aramalara başladı.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Ekipler aramalar sırasında drone kullanarak bölgeyi havadan taradı.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

    Arama sonucu kayıp çocuk evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta görüldü.

    Malatya’da kaybolan çocuk, drone yardımı ile bulundu #1

    Yağmurlu Mahallesi ara yolunda bulunan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildi.

    AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Ardından Bahri Mahallesinde ikamet eden ailesine teslim edildi.

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