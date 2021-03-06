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- Malatya’da kaybolan çocuk, drone yardımı ile bulundu
Malatya’da kaybolan çocuk, drone yardımı ile bulundu
Evinin arka bahçesinde oyun oynarken kaybolan çocuk, jandarma ekipleri tarafından drone ile arama yapılan aramalar sonucu bulundu.
- İHA
- 06.03.2021 - 16:13
Malatya’da Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde, Özgür Çelik isimli 4 yaşındaki erkek çocuk sabah saatlerinde kayboldu.
Evinin arka sokağında tek başına oynarken kaybolan çocuk, köy halkı ve akrabaları tarafından arandı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Aramalara rağmen bulunamayan çocuk için, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine devreye girdi.
Ekipler geniş kapsamlı aramalara başladı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ekipler aramalar sırasında drone kullanarak bölgeyi havadan taradı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Arama sonucu kayıp çocuk evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta görüldü.
Yağmurlu Mahallesi ara yolunda bulunan çocuk, sağlık kontrolünden geçirildi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Ardından Bahri Mahallesinde ikamet eden ailesine teslim edildi.