Malatya'da kaygan zeminde düşen kadın kamyonun altında kalarak can verdi

55 yaşındaki Rahmiye Eren, yoldaki buzlanma nedeniyle ayağı kayarak düştü. Bu sırada bölgeden geçmekte olan kamyonun altında kalan kadın, hayatını kaybetti.

Malatya'daki olumsuz hava koşulları, bir kişinin canına mal oldu.

Çöşnük Mahallesi üzerinde yürüyen Rahmiye Eren (55), kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştü.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Bu sırada Eren, yoldan geçmekte olan Mehmet Can Kilüken (39) kontrolündeki 44 ABH 428 plakalı Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini gerçekleştirmek üzere yöneldiği Rahmiye Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Rahmiye Eren'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.





















