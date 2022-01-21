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    Malatya'da kaygan zeminde düşen kadın kamyonun altında kalarak can verdi

    55 yaşındaki Rahmiye Eren, yoldaki buzlanma nedeniyle ayağı kayarak düştü. Bu sırada bölgeden geçmekte olan kamyonun altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 13:18
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    Malatya'da kaygan zeminde düşen kadın kamyonun altında kalarak can verdi

    Malatya'daki olumsuz hava koşulları, bir kişinin canına mal oldu.

    Çöşnük Mahallesi üzerinde yürüyen Rahmiye Eren (55), kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştü.

    KAMYONUN ALTINDA KALDI

    Bu sırada Eren,  yoldan geçmekte olan Mehmet Can Kilüken (39) kontrolündeki 44 ABH 428 plakalı Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini gerçekleştirmek üzere yöneldiği Rahmiye Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

    Rahmiye Eren'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.

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