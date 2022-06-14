Malatya'da kayısı ağaçlarını kökünden sökülmüş buldu

Yıllar önce sattığı kayısı bahçesinde hakkı olduğunu söyleyen bir şahıs, 30 ağacı da kepçeyle kökünden söktü.

Kayısı kenti olan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

İHA'nın haberine göre; son beş yılda birçok defa el değiştiren son olarak Hayri Taş'ın satın aldığı kayısı bahçesinde bulunan 30 kayısı ağacı, üzerindeki meyveler ile birlikte kökünden söküldü.

"Tapusu yok, hala emeğim var diyor"

Bahçenin eski sahiplerinden H.B.'nin "emeğim çok" diyerek ağaçları yerinden söktüğünü ileri sürülen Hayri Taş, "Kayısı bahçesi 5 yıl önce H.B.'ye aitti, kendi bahçeye bakıyordu. Ama her yıl bir kişiye sattı. Halen emeğim var diyor. Tapusu yok. Daha önce bir tartışmamız da olmadı. Sabah bahçeye geldiğimde ağaçları devrilmiş vaziyette gördüm. 30 ağaç kepçe ile kökünden sökülmüş. Jandarma geldi inceleme yaptı. Hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

"Ağaçlarımızı kepçe ile kökünden sökmüşler"

Bahçeyi kiralayan Şevki Soner Durhan ise "Kömekavak Mahallesi'nde bahçe satın aldık, bir de komşumuzdan bahçe kiraladık. Sabah geldik bütün ağaçlarımızı kepçe ile kökünden sökmüşler. Soruşturduk, bahçenin daha önceki sahibi olan H.B. isminde bir şahıs ağaçları sökmüş gitmiş. Jandarmaya haber vererek şikâyetçi olduk" diye konuştu.