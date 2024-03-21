DHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen E.H.'ye (74) çarptı.
Kaza sonrası olay yerine gelen E.H.'nin yakınları sürücüye saldırdı.
Araca zarar verip sürücüyü tartaklayan grup bölgeye gelen ve olaya müdahale eden polislere de saldırdı.
Telsiz anonsu ile yardım çağrısı üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi gözaltında
Olay yerine gelen ekipler havaya uyarı ateşi açarak kalabalığın dağılmasını sağladı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında polis ekipleri sürücü ve polislere saldıran 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kazada yaralanan E.H. ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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