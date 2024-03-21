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Malatya'da kaza sonrası yaralı yakınları sürücü ve polise saldırdı

Malatya'da kaza sonrası yaralı yakınları sürücü ve polise saldırdı Malatya'da yolun karşısına geçmek isteyen kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan kişinin yakınları sürücü ve olaya müdahale eden polislere saldırdı. Olayda sürücü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.