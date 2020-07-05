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    Malatya'da araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

    Takla atarak yol kenarına devrilen araçta bulunan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ercan hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 11:54
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    Malatya'da araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Malatya'nun Kale ilçesine bağlı Erenli mevkisinde, Abdulvasi Çiçek'in kullandığı  41 PC 152 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atıp, su tahliye kanalına devrildi.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada araçta bulunan Mehmet Ali Ercan(5) , Sultan Ercan (28), Hediye Sezer (43), Erdem Ercan (34) ile Ramazan Biçimli (17) yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

    Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen minik Mehmet Ali, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya'da araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Malatya'da araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı #3

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