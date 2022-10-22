Malatya'da kaza yapan araç yan yattı: 4 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da saat 22.15 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde, Kışla Caddesi üzerinden ilçe merkezine seyir halinde olan E.K. (20) yönetimindeki 44 ADJ 117 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra yan yattı.

4 kişi yaralandı

Kazada araç sürücü ile birlikte R. S. (19), D.D. (41), S.K. (47) yaralandı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan S.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralılar ise ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



