Petrol
93.52
1.23%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.640
0.78%
BTXN Coin
9.73
0.82%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Malatya'da kaza yapan araç yan yattı: 4 yaralı

    Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • 22.10.2022 - 00:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da kaza yapan araç yan yattı: 4 yaralı

    Malatya'da saat 22.15 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde, Kışla Caddesi üzerinden ilçe merkezine seyir halinde olan E.K. (20) yönetimindeki 44 ADJ 117 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra yan yattı.

    4 kişi yaralandı

    Kazada araç sürücü ile birlikte R. S. (19), D.D. (41), S.K. (47) yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan S.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralılar ise ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da kaza yapan araç yan yattı: 4 yaralı #1

    Malatya da kaza yapan araç yan yattı: 4 yaralı #2

    Malatya da kaza yapan araç yan yattı: 4 yaralı #3


    İyilik 15. bölüm 2. fragmanı: O kadın benim onurumu aldı!
    Medya

    İyilik 15. bölüm 2. fragmanı: O kadın benim onurumu aldı!

    Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği tarihi!
    Gündem

    Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği tarihi!

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir