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    Malatya'da kaza yapan sürücü kurtarılamadı

    Malatya'da refüje çıkıp takla atan araçta bulunan Miraç Gür, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 14.07.2022 - 04:55
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    Malatya'da kaza yapan sürücü kurtarılamadı

    Malatya'da saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi’nde, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Miraç Gür (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

    Araç takla attı

    Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarken, araç sürücüsü yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sürücü kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan Miraç Gür yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Malatya da kaza yapan sürücü kurtarılamadı #1


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