Kırmızı ışıkta duran düğün konvoyundaki yolcular, araçlarından inerek trafikte halay çekti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düğün yolundaki araç konvoyu trafik ışıklarında durdu.

Kırmızı ışık yanması üzerine konvoydaki araçlardan inen yolcular, gelin ve damat ile müzik eşliğinde halay çekti.

TRAFİKTE HALAY KAMERADA

Ensonhaber'in WhatsApp hattına gelen görüntülerde oynayan grubun eğlediği anlar yan şeritteki sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Yeşil ışığın yanması üzerine harekete geçen araçlar yoluna devam ederken, halay çekenler ise bir süre daha yolun kenarında durdu.

Malatya'da kırmızı ışıkta düğün halayı ViDEO