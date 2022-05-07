Malatya'da kız isteme kavgasında kan aktı: 1ölü

Malatya’da kız isteme meselesinde kavga çıktı. Sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Malatya'da saat 19.30 sularında Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’nde, Bilal Y. (22) ile S.G. (30) arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.G. tarafından sırtından bıçaklanan Bilal Y. ağır yaralandı.

Bıçaklanarak hayatını kaybetti

Yaralı genç kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Bilal Y.’nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



