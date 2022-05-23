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    Malatya'da KKKA'dan bir çoban hayatını kaybetti

    Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban, yaşamını yitirdi.
    • 23.05.2022 - 03:03
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    Malatya'da KKKA'dan bir çoban hayatını kaybetti

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan Eray T. (19) keneyle temas etti.

    Rahatsızlanan genç, hastaneye kaldırıldı

    Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

    Yoğun bakımda kurtarılamadı

    AA'nın haberine göre; KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.

    Malatya da KKKA dan bir çoban hayatını kaybetti #1


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