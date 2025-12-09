Malatya’da konteynerde şüpheli ölüm: Başından vurulmuş halde bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Yarımcahan-Cevizaltı Hobi Evleri bölgesinde bir gencin cansız bedeni, konteynerde başından vurulmuş şekilde bulundu.

İddiaya göre, 32 yaşındaki Mehmet A.’ya ulaşamayan yakınları, durumu kontrol etmek için kaldığı konteynere gitti.

Konteynere giren aile bireyleri, Mehmet A.’yı kanlar içinde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AYNI BÖLGEDE BİR SİLAH DA BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, gencin başında tek kurşun girişinin bulunduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgede yapılan incelemede, kısa dipçikli bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

Mehmet A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.