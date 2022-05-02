Petrol
104.69
-2.29%
Euro
15.66
-0.02%
Dolar
14.88
0.23%
Altın
897.82
-0.88%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
589.584
1.62%
BTXN Coin
17.72
-1.93%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Malatya'da kontrolden çıkan araç şoförü hayatını kaybetti

    Direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu şarampole uçan hafif ticari araçta 41 yaşındaki sürücü can verdi.
    • 02.05.2022 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da kontrolden çıkan araç şoförü hayatını kaybetti

    Malatya'nın Bahri Mahallesi'nde ilerleyen, Burak Fırat (41) yönetimindeki 44 ADD 463 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay anında yaşamını yitirdi

    DHA'nın aktarımına göre, olay yerine ekiplerce müdahale gerçekleştiren ekipler, sürücü Burak Fırat'ın kaza anında can verdiği belirlendi.

    Ceset morga kaldırıldı

    Sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da kontrolden çıkan araç şoförü hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da evcil hayvan mezarlığında bayram yoğunluğu
    Yaşam

    Bursa'da evcil hayvan mezarlığında bayram yoğunluğu

    Süper Lig'e yerli hocalar damga vurdu
    Futbol

    Süper Lig'e yerli hocalar damga vurdu

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Görüş Bildir