- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Malatya'da kontrolden çıkan araç şoförü hayatını kaybetti
Malatya'da kontrolden çıkan araç şoförü hayatını kaybetti
Direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu şarampole uçan hafif ticari araçta 41 yaşındaki sürücü can verdi.
- 02.05.2022 - 14:32
Malatya'nın Bahri Mahallesi'nde ilerleyen, Burak Fırat (41) yönetimindeki 44 ADD 463 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay anında yaşamını yitirdi
DHA'nın aktarımına göre, olay yerine ekiplerce müdahale gerçekleştiren ekipler, sürücü Burak Fırat'ın kaza anında can verdiği belirlendi.
Ceset morga kaldırıldı
Sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.