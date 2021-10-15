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Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.