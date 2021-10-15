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- Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.
- İHA
- 15.10.2021 - 16:59
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Eskiköy mevkisinde, Gökhan T. idaresindeki 44 BR 458 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.