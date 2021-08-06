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    Malatya’da laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı

    Malatya’da ’laf atma’ meselesi yüzünden çıkan tartışmada iki kardeşten biri silahla vurulurken, diğeri ise darp sonucu yaralandı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 06:27
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    Malatya’da laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde laf atma meselesi yüzünden kardeşler M.E., K.E. ile K.Ç. arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sonrası, K.Ç. tabanca ile M.E.’yi topuğundan vururken, kız kardeşi K.E.’yi ise darp ettikten sonra araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

    POLİS İKİ KARDEŞİ YARALAYAN ŞAHSI ARIYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kardeşler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi K.Ç.’ye ait olduğu değerlendirilen bir araç olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir noktada park halinde bulundu.

    Arka tamponu yerinde olmayan ve sol aynası hasarlı araçta ekipler inceleme yaparken, olayın şüphelisi K.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Malatya’da laf atma kavgasında 2 kişi yaralandı #1

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