Malatya'da madde bağımlısı şahıs, 3 hemşireyi rehin aldı

Dinlenme odasında dehşeti yaşayan hemşirelerin korku dolu anları görevlilerin müdahalesiyle sona ererken, saldırgan gözaltına alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde ambulansla getirilen bir genç, adeta terör estirdi.

Zapt edilemeyen şahıs, eline geçirdiği bir bardağı kırarak dinlenme odasında bulunan hemşirelerin yanına girdi.

3 HEMŞİREYİ REHİN ALDI

Burada 3 hemşireyi kırık cam parçası ile rehin alan madde bağımlısı genç yaklaşık 20 dakika sonra hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şok yaşayan hemşirelerde herhangi bir yaralanma olmazken, gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.





