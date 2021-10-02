Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
418.008
0.53%
EXEN Coin
19.99
-0.05%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Malatya'da madde bağımlısı şahıs, 3 hemşireyi rehin aldı

    Dinlenme odasında dehşeti yaşayan hemşirelerin korku dolu anları görevlilerin müdahalesiyle sona ererken, saldırgan gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da madde bağımlısı şahıs, 3 hemşireyi rehin aldı

    Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde ambulansla getirilen bir genç, adeta terör estirdi.

    Zapt edilemeyen şahıs, eline geçirdiği bir bardağı kırarak dinlenme odasında bulunan hemşirelerin yanına girdi.

    3 HEMŞİREYİ REHİN ALDI

    Burada 3 hemşireyi kırık cam parçası ile rehin alan madde bağımlısı genç yaklaşık 20 dakika sonra hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Şok yaşayan hemşirelerde herhangi bir yaralanma olmazken, gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

    Malatya da madde bağımlısı şahıs, 3 hemşireyi rehin aldı #1

    Malatya da madde bağımlısı şahıs, 3 hemşireyi rehin aldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir