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- Malatya'da mahalleli, sopayla domuz nöbeti tuttu
Malatya'da mahalleli, sopayla domuz nöbeti tuttu
Sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzlarına karşı tedirgin olan mahalleli, ellerinde sopalarla nöbet tutmaya başladı.
- DHA
- 06.01.2021 - 15:41
- Güncelleme : 06.01.2021 - 16:01
Malatya'nın Darende ilçesinde, sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzları, dün akşam tekrar görüldü.
Tedirgin olan mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı, yetkililerden yardım istedi.
ZARAR VERDİLER
Darende ilçesinin İbrahimpaşa Mahallesi'ne dağdan inen yaban domuzları, bahçeye girerek tellere ve kümese zarar verdi.
KAMERAYA YANSIDI
Bunun üzerine domuzlara karşı önlem alan mahalleli, güvenlik kameraları kurdu. Dün akşam domuzlar bahçelere girip, yiyecek aradı. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı.
NÖBETE DEVAM EDECEKLER
Yaban domuzlarının sık sık bahçelerine girdiğini, konuyu yetkililere bildirdiklerini belirten mahalleli, önlem olarak nöbet tutmaya devam edeceklerini söyledi.