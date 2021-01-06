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    Malatya'da mahalleli, sopayla domuz nöbeti tuttu

    Sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzlarına karşı tedirgin olan mahalleli, ellerinde sopalarla nöbet tutmaya başladı.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:01
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    Malatya'da mahalleli, sopayla domuz nöbeti tuttu

    Malatya'nın Darende ilçesinde, sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzları, dün akşam tekrar görüldü.

    Tedirgin olan mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı, yetkililerden yardım istedi.

    ZARAR VERDİLER

    Darende ilçesinin İbrahimpaşa Mahallesi'ne dağdan inen yaban domuzları, bahçeye girerek tellere ve kümese zarar verdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bunun üzerine domuzlara karşı önlem alan mahalleli, güvenlik kameraları kurdu. Dün akşam domuzlar bahçelere girip, yiyecek aradı. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı.

    NÖBETE DEVAM EDECEKLER

    Yaban domuzlarının sık sık bahçelerine girdiğini, konuyu yetkililere bildirdiklerini belirten mahalleli, önlem olarak nöbet tutmaya devam edeceklerini söyledi.

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