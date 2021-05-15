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- Malatya'da mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düştü
Malatya'da mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düştü
Çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan Vahap D. (80), itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 15.05.2021 - 14:39
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde mantar ve ot toplamak için dışarı çıkan 80 yaşındaki Vahap D., Gövdepe mevkisinde dengesini kaybederek uçumdan yuvarlandı.
Yaralanan Vahap D.'yi görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamı düştüğü yerden çıkardı. Vahap D., ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vahap D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.