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    Malatya'da mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düştü

    Çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan Vahap D. (80), itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 14:39
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    Malatya'da mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düştü

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde mantar ve ot toplamak için dışarı çıkan 80 yaşındaki Vahap D., Gövdepe mevkisinde dengesini kaybederek uçumdan yuvarlandı.

    Yaralanan Vahap D.'yi görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamı düştüğü yerden çıkardı. Vahap D., ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vahap D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Malatya da mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düştü #1

    Malatya da mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düştü #2

    Malatya da mantar toplamaya gitti, kayalıklardan düştü #3

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