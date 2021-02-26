Malatya'da marketten ekmek çalan köpek kameralara yansıdı

Her sabah marketini açan işyeri sahibi fırından gelen ekmeklerin bir adet eksik olduğunu fark etti. İş yeri sahibi gerçeği güvenlik kameralarını izleyince anladı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde market işleten Batuhan Erbaş, bir süredir fırından gelen ekmek kasasından bir ekmek eksik çıktığını fark etti.

Fırın sahibi ile irtibata geçince, getirilen ekmeklerin tam sayıda dükkanın önüne bırakıldığını öğrendi.

KAYITLARI İZLEYİNCE ANLADI

Son olarak güvenlik kamerasından görüntü kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında her sabah bakkalın önüne bırakılan ekmeklere yaklaşan bir köpeğin kasa içerisinden bir somun aldığı görüldü.





ARTIK KENDİSİ VERECEK

Market sahibi Batuhan Erbaş, görüntülerin ardından, “Artık her gün bir ekmeğimiz köpeğimizin hakkı.” diyerek sokak köpeğine ekmeği kendisinin verdiğini ifade etti.

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