Malatya’da meslek lisesinde, işitme engelliler için şeffaf maske üretildi

Meslek lisesinde moda tasarımı bölümündeki öğrenciler, koronavirüs döneminde işitme engelliler için kolaylık sağlayacak şeffaf maske üretti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, işitme engelli vatandaşlar için özel maske üretti.

Müdür Yardımcısı Mahmut Tektaş, koronavirüs sürecinde yaklaşık 400 bin maske ürettiklerini, daha sonra ise işitme engelli okulu yöneticilerinin kendilerine başvurmasıyla işitme engellere özel maske yapmaya başladıklarını belirtti.

Tektaş, “Koronavirüs sürecinde ne yapabiliriz, nasıl katkıda bulanabiliriz diye bir çalışma içerisinde girdik. Alan şefleri, öğretmen arkadaşlarla beraber öncelikle 400 bine yakın normal maske ürettik yetişkinlere ve öğrencilere yönelik. Daha sonra ilimizde işitme engelli okulu yöneticilerin böyle bir arayışta olduklarını duyduk. Okulumuza geldiler işitme engelliler için maskeye ihtiyaçları olduklarını çok araştırdıklarını ve seri bir üretim yapan yerin olmadığını söylediler. Biz de internet sitesinde araştırmaya giriştik. Sayıları kısıtlı olmakla beraber farklı maskeler gördük. 70 TL’den 130 TL’ye kadar maliyeti çok yüksek. Alan şeflerimizle beraber biz bunu yapabilir dedik. Sene başından itibaren 500’e yakın maskeyi çok uygun fiyata üretip okulumuza verdik.” dedi.

“BU İŞ İÇİN BİZ VARIZ DİYORUZ”

Maskeye ihtiyaç olması durumunda üretim yapabileceklerini vurgulayan Tektaş, “İhtiyaç olması halinde ülke genelinde atölyelerimizle, alan şeflerimizle, personellerimizle bu iş için biz varız diyoruz. Maske üretimini pandemiden bu yana devam ettiriyoruz. Özellikle işitme engellilerle ilgili çocuklarımız için maske ihtiyacını sene başından itibaren ürettik. Talep gelmesi halinde üretime girişiyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN RAHAT İLETİŞİM SAĞLAYACAKLARI ŞEFFAF MASKE ÜRETTİK”

Teknik Lisedeki Moda Tasarım Teknolojisi öğrencileriyle işe başladıklarını ve işitme engelli öğrencilerin iletişimini kolaylaştırmak adına şeffaf maske üretimi yapmaya başladıklarının belirten Moda Tasarım Teknolojisi bölüm hocası Şenay Elmas Kılıç ise, şu açıklamalarda bulundu:

“Bölümümüz moda Tasarım Teknolojisi öğrencileriyle, biz pandemi sürecinde maske üretmeye başladık. Cerrahi maskenin ortalama 400 bin adet üretimini yaptık. Cerrahi maske üretim sırasında işitme engelli arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi düşündük. Onlar ağız hareketleriyle iletişim kurdukları için bayağı bir zorlandıklarını düşündük. Sonra Malatya’mızda İşitme Engelliler Anaokulu müdürümüzden bir talep geldi. İnternet ortamında araştırmış, maliyetinin çok fazla olduğunu ve kullanımının da çok ergonomik olmadığı kanısına varmış. Bizimle görüştü. Biz de çeşitli denemeler yaptık. Nasıl ergonomik olabilir, çocuklar nasıl rahat iletişim kurabilirler gibi denemelerimizden sonra en uygun maskenin şu anda ürettiğimiz maske olduğuna karar verdik. Onların isteklerine göre 400 adet ürettik. İstek halinde üretiyoruz. Maske üretimini moda tasarım öğrencilerimizle gerçekleştirdik, döner sermaye kapsamında. Öğrencilerimiz uygun olduğu saatlerde gelip bizimle birlikte çalıştılar. Ondan belirli bir ücret de elde ettiler. Harçlıklarını çıkardılar.”





“KUMAŞIMIZ ÜTÜLÜ VE DÜZGÜN OLACAK ŞEKİLDE 10 KAT SERİYORUZ”

Moda Tasarım Teknoloji öğrencisi Ecenur Erdoğan ise, “Önce kumaşı alıyoruz. Kumaşımız ütülü ve düzgün olacak şekilde 10 kat seriyoruz. Ardından maske kalıbımızı koyduktan sonra onları kesiyoruz. İki kat olacak şekilde tekrar kesip masamıza koyuyoruz. Ağız kısmını çizmek için kalıbımıza yerleştiriyoruz. Bundan sonra dikime gidiyor. Dikime gittikten sonra şeffaf yerini yerleştirmemiz için ağız kısmını kesip şeffaf yerini yerleştirip, lastik kısmını yapıp tekrar dikime gönderiyoruz. Maskemiz bu şekilde hazır oluyor.” dedi.

“GÜZEL ŞEYLER YAPIYORUZ”

Engelliler için güzel iş yaptıklarını ve mutlu olduklarını dile getiren öğrenci Şevval Kanar da, “Biz engelliler için güzel şeyler yapıyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Hocamızdan yardım alarak vaktimiz olduğunca, derslerden sıra geldikçe elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MASKELER SAYESİNDE KONUŞMALARI DAHA VERİMLİ VE DAHA İYİ OLUYOR”

Yaptıklarını maske sayesinde işitme engelli öğrencilerin iletişimine katkı sağladıklarını için mutlu olduklarını dile getirin tasarım öğrencisi Damlanur Karlı ise, “Çok güzel bir duygu onlara yardımcı olabileceğimiz, onların engellerini kaldırabileceğimiz, onları mutlu edebileceğimiz bir projeye imza atıyoruz. Hem onlar için mutlu oluyoruz hem de toplum için. Onlar el ve mimiklerini kullandıkları için genelde ağızlardaki maske buna engel oluyor. Bu maskeler sayesinde konuşmaları daha verimli ve daha iyi oluyor. Karşıdaki insanlara da kendilerini anlatabiliyorlar.” diye konuştu.