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    Malatya'da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü

    Malatya'da eski bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacılar, çöken duvarın altında kaldı. Hurdacılardan biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.
    • 19.05.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 19:24
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    Malatya'da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü

    Malatya'da akşam saatlerinde metruk ve eski bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacılar, bir anda çöken binanın tavan ve yan duvarının altında kaldı.

    Hurdacılardan biri hayatını kaybetti

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hurdacılardan biri hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan diğer hurdacı ise hastaneye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alınırken, arama ve kurtarma ekipleri ise enkaz altında başka kimsenin bulunmadığını belirledi.

    Malatya'da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü VİDEO

    Malatya da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü #1

    Malatya da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü #2


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