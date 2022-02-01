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    Malatya'da müşteri, seyyar telefoncuyu bacağından vurdu

    Seyyar telefoncu ile müşteri arasında çıkan tartışmanın ardından çıkan kavgada müşteri, telefoncunun bacağına ateş etti.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:06
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    Malatya'da müşteri, seyyar telefoncuyu bacağından vurdu

    Malatya’nın Battalgazi İlçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi’nde, Turgut Temelli Caddesi üzerinde seyyar tezgahta cep telefonu satışı yapan M.B. ile müşteri oldukları ileri sürülen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmada M.Ö. tarafından açılan ateş sonucu sağ bacak kısmına isabet alan M.B. yaralanırken, olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.Ö. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

    MÜŞTERİ ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan bulurken, şüpheli M.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

    Malatya da müşteri, seyyar telefoncuyu bacağından vurdu #1

    Malatya da müşteri, seyyar telefoncuyu bacağından vurdu #2

    Malatya da müşteri, seyyar telefoncuyu bacağından vurdu #3


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