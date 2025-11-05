Malatya'da okul yerleşkesinde şüpheli cisim paniği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde, bugün saat 13.00 sıralarında Yakınca Ortaokulu-Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi yerleşkesinde, park halindeki bir aracın altında şüpheli bir rampa fark edildi. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

BOMBA İMHA UZMANI MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı yönlendirildi. Bu sırada bölgede düzenlenen etkinliğe katılan bir kişi, elinde havai fişek rampası bulunan üç öğrencinin okul içerisine girdiğini gördüğünü ifade etti.

BOŞ HAVAİ FİŞEK RAMPASI ÇIKTI

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak yapılan incelemede, söz konusu cismin boş bir havai fişek rampası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.