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- Malatya'da öldürülen Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu
Malatya'da öldürülen Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu
- DHA
- 30.12.2020 - 13:57
- Güncelleme : 30.12.2020 - 14:22
Malatya’nın Bostanbaşı Mahallesi'nde Mehmet Taş (40) ile eşi Selda Taş (38) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay sonrası apartmandan çıkarken yakalanan Mehmet Taş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Selda Taş'ın cenazesi ise otopsisinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Mehmet Taş'ın, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
“ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM”
Eşinin kendisini aldattığını öne süren Taş'ın, ifadesinde, "Eşim beni aldatıyordu, aramızdaki bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, eşimi öldürdüm." dediği belirtildi.
ÇOCUKLAR: BABAMIZ UYUŞTURUCU KULLANIRDI
Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı.
Çocuklardan biri, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu." dedi.
SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI
Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı.
Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.