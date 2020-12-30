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Malatya'da öldürülen Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu

Malatya'da öldürülen Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu

Çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve dün eşini tabancayla başından vurarak öldüren katil, "Eşim beni aldatıyordu, öldürdüm" dedi.