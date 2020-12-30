Euro
9.0709
0.08%
Dolar
7.3796
-0.05%
Altın
448.89
-0.13%
Borsa
1.478
-0.13%
Bitcoin
213.990
3.68%
EXEN Coin
10.79
0.00%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Malatya'da öldürülen Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu

    Çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve dün eşini tabancayla başından vurarak öldüren katil, "Eşim beni aldatıyordu, öldürdüm" dedi.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 13:57
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 14:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da öldürülen Selda Taş'ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu

    Malatya’nın Bostanbaşı Mahallesi'nde Mehmet Taş (40) ile eşi Selda Taş (38) arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak öldürdü.

    Olay sonrası apartmandan çıkarken yakalanan Mehmet Taş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Selda Taş'ın cenazesi ise otopsisinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    Mehmet Taş'ın, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

    Malatya da öldürülen Selda Taş ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu #1

    “ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM”

    Eşinin kendisini aldattığını öne süren Taş'ın, ifadesinde, "Eşim beni aldatıyordu, aramızdaki bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, eşimi öldürdüm." dediği belirtildi.

    ÇOCUKLAR: BABAMIZ UYUŞTURUCU KULLANIRDI

    Öte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı.

    Çocuklardan biri, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu." dedi.

    Malatya da öldürülen Selda Taş ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu #2

    SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI

    Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı.

    Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.

    Malatya da öldürülen Selda Taş ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu #3

    Malatya da öldürülen Selda Taş ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu #4

    Malatya da öldürülen Selda Taş ın katil zanlısı eşi: Aldatıyordu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir