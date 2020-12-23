Malatya'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi, feci şekilde can verdi.

Malatya-Sivas kara yolu Sütlüce mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce (44) idaresindeki 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı.

Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Akdağ (28) ve Cebrail Ateş (21) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE CAN VERDİ

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürülen yaralılardan Murat Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Cebrail Ateş’in ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

SAVCI KAZA YERİNDE İNCELEDİ

Kaza sonrası Malatya-Sivas kara yolunda trafik bir süreliğine tali yoldan verilirken, olay yerinde nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demir yığınına dönen otomobil de olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.