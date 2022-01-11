Malatya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Akçadağ'da, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan Atnan Cehiz hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana gelen kazada Ahmet Hilmi Küçük yönetimindeki otomobil, Kemal Kahraman yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hurda yığınına dönen otomobildeki, Ahmet Hilmi Küçük, Necdet Cehiz, Müyesser Cehiz, İlker Çelik ve Atnan Cehiz yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Atnan Cehiz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atnan Cehiz'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

YOL ULAŞIMA AÇILDI, KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













