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Malatya'da otomobilin bagajında 11 kilo uyuşturucu yakalandı

Malatya'da otomobilin bagajında 11 kilo uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak bir otomobilde kova içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.