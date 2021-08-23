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    Malatya'da otomobilin bagajında 11 kilo uyuşturucu yakalandı

    Uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak bir otomobilde kova içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 05:59
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    Malatya'da otomobilin bagajında 11 kilo uyuşturucu yakalandı

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden Batı illerine sevkiyatı yapılan her türlü gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu maddelerinin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

    11 KİLO TOZ ESRAR BULUNDU

    Elazığ- Malatya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

    Yapılan aramalarda kova içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili Y.Y., V.Y. ve M.İ.Y. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Malatya da otomobilin bagajında 11 kilo uyuşturucu yakalandı #1

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